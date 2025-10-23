Furto al Museo del Louvre i ladri scendono dal montacarichi e fuggono in scooter con il bottino da € 88 milioni - VIDEO

I malviventi, travestiti da operai, si erano introdotti nella Galleria di Apollo utilizzando un montacarichi rubato, riuscendo a forzare due teche blindate in pochi minuti, portando via nove gioielli della Corona francese per un valore stimato di 88 milioni di euro Dopo quattro giorni dal fur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

furto al museo del louvre i ladri scendono dal montacarichi e fuggono in scooter con il bottino da 8364 88 milioni video

© Ilgiornaleditalia.it - Furto al Museo del Louvre, i ladri scendono dal montacarichi e fuggono in scooter con il bottino da € 88 milioni - VIDEO

