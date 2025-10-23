Furto al Louvre | un filmato mostra i ladri uscire dal museo e fuggire in scooter | VIDEO

Emergono nuovi dettagli sull’incredibile furto avvenuto al Louvre di Parigi: un filmato, infatti, mostra la rocambolesca fuga dei ladri a bordo di un montacarichi. I malviventi, dopo aver sottratto alcuni gioielli per un valore complessivo di circa 88 milioni di euro, sono usciti da una finestra e raggiunto la strada attraverso un montacarichi. Nel filmato si sente un uomo dire: “Gli individui sono su degli scooter, stanno per andarsene. Chiamate subito la polizia!”. Mentre le sirene risuonano in sottofondo, però, l’uomo aggiunge: “Se ne sono andati”. Una volta arrivati in strada, infatti, i ladri sono fuggiti a bordo di uno scooter. 🔗 Leggi su Tpi.it

