Furto al Louvre la foto del montacarichi tedesco usato dai ladri diventa una pubblicità

La "Böcker Maschinenwerke" cavalca il fatto di cronaca con molta ironia e conia lo slogan "Quando bisogna andare in fretta". I francesi non gradiscono.

