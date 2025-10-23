Furto al Louvre la finestra del colpo diventa attrazione turistica

A Parigi tutti con il naso all'insù per vedere da dove i ladri sono passati per rubare i gioielli di Napoleone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Furto al Louvre, la finestra del colpo diventa "attrazione" turistica

#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it

Dopo il clamoroso furto, il Louvre riapre ai visitatori. "C'è stata una falla nel sistema di videosorveglianza" ha spiegato la direttrice del museo. Cento investigatori stanno lavorando al caso per individuare i ladri.

Furto al Louvre, colpo su commissione? Il gilet giallo, la caccia ai ladri e la rabbia dei turisti: «Dobbiamo ripartire, aspettiamo il rimborso» - I cancelli sono rimasti chiusi, tra la rabbia e la delusione dei tanti turisti che volevano vedere il museo più visitato al mondo. leggo.it scrive

Il furto al Louvre segue i passi di Lupin, il colpo come quello della serie tv Netflix - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il furto al Louvre segue i passi di Lupin, il colpo come quello della serie tv Netflix ... Riporta tg24.sky.it

Furto al Louvre, «Lupin» diventa realtà: i ladri copiano la serie Netflix e la polizia brancola nel buio - Furto cinematografico al Louvre: una banda di finti operai ruba i gioielli imperiali come in Lupin. panorama.it scrive