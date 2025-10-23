Furto al Louvre il video mai visto dei ladri in fuga

Un filmato da una delle finestre del Louvre ha catturato l’audace colpo dei ladri che hanno portato via i gioielli di Napoleone e dell’imperatrice, non assicurati, la mattina di domenica 19 ottobre. Dopo essersi introdotti nella galleria di Apollo del museo indossando un gilet giallo, si sono calati industurbati con un montacarichi, per poi dileguarsi su uno scooter con un bottino del valore stimato di 88 milioni. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Furto al Louvre, il video mai visto dei ladri in fuga

