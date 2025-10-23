Furto al Louvre il video della fuga dei ladri virale sul web Intanto si tenta di restaurare la corona

Le nuove immagini relative al clamoroso furto andato in scena al Louvre di Parigi nella giornata della scorsa domenica 19 ottobre hanno fatto rapidamente il giro del web diventando virali sui social network. La fuga. Nel video ripreso da un testimone si vedono due membri della banda di ladri autori del blitz abbandonare il museo sopra la piattaforma del montacarichi piazzato davanti al balcone tramite il quale erano entrati nell'edificio appena sette minuti prima. I malviventi, uno con indosso un gilet giallo e una mascherina nera, e l'altro vestito di nero e con un casco da motociclista, scendono rapidamente dall'elevatore posizionato al lato del Louvre fronte Senna, per poi salire in sella a due motocicli prima di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furto al Louvre, il video della fuga dei ladri virale sul web. Intanto si tenta di restaurare la corona

