Furto al Louvre il lato del museo da cui sono entrati i ladri non era sorvegliato da nessuna telecamera

I ladri che domenica scorsa hanno commesso il furto da 88 milioni al Louvre sono entrati da una finestra non sorvegliata. La direttrice Des Cars ammette “un terribile fallimento” e gravi lacune nel sistema di videosorveglianza esterna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it

Dopo il clamoroso furto, il Louvre riapre ai visitatori. "C'è stata una falla nel sistema di videosorveglianza" ha spiegato la direttrice del museo. Cento investigatori stanno lavorando al caso per individuare i ladri.

Furto al Louvre, il lato del museo da cui sono entrati i ladri non era sorvegliato da nessuna telecamera - Il museo del Louvre ha riaperto ieri dopo tre giorni dal furto; i ladri sono ancora in fuga e gli investigatori hanno fatto sapere che si tratterebbe dei membri di una collaudata banda criminale. Come scrive fanpage.it

C’è stato un furto di gioielli al Museo del Louvre - Domenica mattina il Museo del Louvre di Parigi, uno dei più grandi e importanti musei al mondo, ha chiuso in seguito a un furto. Lo riporta ilpost.it

Louvre, colpo al museo di Parigi: in pochi minuti rubati i gioielli di Napoleone. Furto di “valore inestimabile” - Louvre: in tre, a bordo di scooter e incappucciati, sarebbero riusciti ad entrare sul lato Senna dove erano in corso dei lavori. Segnala firstonline.info