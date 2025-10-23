Furto al Louvre il lato del museo da cui sono entrati i ladri non era sorvegliato da nessuna telecamera

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ladri che domenica scorsa hanno commesso il furto da 88 milioni al Louvre sono entrati da una finestra non sorvegliata. La direttrice Des Cars ammette “un terribile fallimento” e gravi lacune nel sistema di videosorveglianza esterna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Furto al Louvre, il lato del museo da cui sono entrati i ladri non era sorvegliato da nessuna telecamera - Il museo del Louvre ha riaperto ieri dopo tre giorni dal furto; i ladri sono ancora in fuga e gli investigatori hanno fatto sapere che si tratterebbe dei membri di una collaudata banda criminale. Come scrive fanpage.it

furto louvre lato museoC’è stato un furto di gioielli al Museo del Louvre - Domenica mattina il Museo del Louvre di Parigi, uno dei più grandi e importanti musei al mondo, ha chiuso in seguito a un furto. Lo riporta ilpost.it

furto louvre lato museoLouvre, colpo al museo di Parigi: in pochi minuti rubati i gioielli di Napoleone. Furto di “valore inestimabile” - Louvre: in tre, a bordo di scooter e incappucciati, sarebbero riusciti ad entrare sul lato Senna dove erano in corso dei lavori. Segnala firstonline.info

Cerca Video su questo argomento: Furto Louvre Lato Museo