Furto al cimitero di Avellino | madre derubata mentre prega sulla tomba del figlio
Ieri, al cimitero di Avellino, una giovane madre è stata vittima di un furto mentre era in visita alla tomba del figlio. Secondo quanto riferito, mentre si trovava presso il luogo di sepoltura e si stava raccogliendo in preghiera, ignoti hanno infranto il vetro dell’automobile e si sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
