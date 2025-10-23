Furto al cimitero di Avellino | madre derubata mentre prega sulla tomba del figlio

Avellinotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, al cimitero di Avellino, una giovane madre è stata vittima di un furto mentre era in visita alla tomba del figlio. Secondo quanto riferito, mentre si trovava presso il luogo di sepoltura e si stava raccogliendo in preghiera, ignoti hanno infranto il vetro dell’automobile e si sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

