Furti in serie a Fiumicino tra aeroporto e hotel Polizia chiude il cerchio | operazione lampo contro i ladri

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini fermati a Fiumicino per furti aggravati ai danni di viaggiatori: recuperati beni di lusso e dati sensibili grazie a indagini tecnologiche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

