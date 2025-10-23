Furti in serie a Fiumicino tra aeroporto e hotel Polizia chiude il cerchio | operazione lampo contro i ladri

Tre uomini fermati a Fiumicino per furti aggravati ai danni di viaggiatori: recuperati beni di lusso e dati sensibili grazie a indagini tecnologiche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furti in serie a Fiumicino tra aeroporto e hotel, Polizia chiude il cerchio: operazione lampo contro i ladri

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’uomo si era allontanato nei giorni scorsi dalla struttura nella quale era sottoposto a misura restrittiva e, tra il 15 e il 16 ottobre, aveva compiuto una serie di furti e tentati furti nel Sud Salento - facebook.com Vai su Facebook

Furti in serie, udienza preliminare per due: concessi un abbreviato e una messa alla prova - https://lostrillonenews.it/2025/10/17/furti-in-serie-udienza-preliminare-per-due-concessi-un-abbreviato-e-una-messa-alla-prova/… - X Vai su X

La Polizia di Frontiera arresta tre responsabili di furti in aeroporto e hotel - Un’articolata attività d’indagine della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino ha portato all’individuazione e al fermo di tre persone ritenute responsabili di una serie di furti aggravati commessi ... Segnala rainews.it