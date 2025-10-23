Furgone si schianta contro un albero sei feriti Alcuni fuggono

Incidente alle porte di San Cesario sul Panaro nella primissima mattina di oggi. È accaduto intorno alle 6.30 in via Loda, all'altezza dell'incrocio con via Colombara. Un furgone a 9 posti Opel Vivaro che procedeva in direzione di San Cesario ha sbandato verso destra finendo per schiantarsi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

