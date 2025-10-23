Fuori Teva dal Pharmexpo di Napoli | manifestazione contro l' azienda israeliana alla Mostra d’Oltremare
È prevista per sabato 25 ottobre alle ore 11, all’ingresso della Mostra d’Oltremare in viale Kennedy 54, una manifestazione promossa da “Rete Napoli per la Palestina” contro la presenza dell’azienda farmaceutica israeliana Teva al Pharmexpo 2025.Gli attivisti accusano la multinazionale di essere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
FUORI TEVA-ALSTOM-MACCABI TEL AVIV DA BOLOGNA: IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE RISPONDERE Lunedì 27 | 16:00 Palazzo D’Accursio Dopo l’assemblea in Piazza Gaza e il primo presidio al Consiglio Comunale, lunedì 27 saremo ancora a Pala - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, fuori anche Rrahmani: difesa da rifare per Conte - La parola alla difesa: che è (quasi) nuova di zecca, certo lontana da quella tratteggiata da Antonio Conte, che con Rrahmani e Buongiorno s’era costruito due pilastri. Segnala gazzetta.it
Napoli, preoccupa la lista degli infortunati. Fuori in sei - Al lungodegente Lukaku, fermatosi nell'ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro, si sono aggiunti Rrahmani, ko ... Secondo rainews.it
Napoli, diciassettesima edizione di Pharmexpo alla Mostra d'Oltremare: ecco giorni e orari - Torna con la diciassettesima edizione Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52). ilmattino.it scrive