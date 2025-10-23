Fuori posto | dialoghi sull’orlo di una crisi generazionale

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 23 ottobre al 27 novembre 2025 ogni giovedì al Monk, ore 19, si parla di diritti civili, attivismo politico, salute mentale, inclusività e scambio interculturale: questo è Fuori Posto - Dialoghi sullorlo di una crisi generazionale, rassegna performativa contemporanea a cura di Dominio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Fuori Posto Dialoghi Sull8217orlo