Fuori posto | dialoghi sull’orlo di una crisi generazionale
Dal 23 ottobre al 27 novembre 2025 ogni giovedì al Monk, ore 19, si parla di diritti civili, attivismo politico, salute mentale, inclusività e scambio interculturale: questo è Fuori Posto - Dialoghi sull’orlo di una crisi generazionale, rassegna performativa contemporanea a cura di Dominio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SPECIALE FIERA va per concludersi la 542^ edizione della FIERA D'OTTOBRE . Il Pianista Fuori Posto oggi con la sua musica ha accompagnato il Marti Franco dei rodigini in Corso del Popolo. - facebook.com Vai su Facebook
Siamo alle solite. Landini usa parole fuori luogo e sbagliate, definendo Meloni “cortigiana”. La Premier, a cui va la nostra solidarietà, sfrutta comunicativamente l’attacco e si mette nella consueta modalità vittima. Così la CGIL ha visibilità, la Meloni ha consens - X Vai su X