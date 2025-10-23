Fuori dopo 17 anni Decisione clamorosa di Mediaset stop al conduttore

Mediaset si prepara a rivoluzionare i propri palinsesti con una serie di novità che riguardano le reti ammiraglie e alcuni dei programmi simbolo della televisione commerciale. L’autunno-inverno 2025 si preannuncia ricco di cambiamenti, a partire dall’inedita collocazione di alcune trasmissioni storiche, fino al debutto di nuovi format pensati per intercettare il pubblico giovane. Tra le scelte più sorprendenti c’è quella di spostare alcuni programmi di punta nella fascia della prima serata, un territorio finora dominato dalle fiction e dai reality show. Un segnale chiaro di come l’azienda voglia sperimentare e rinfrescare la propria immagine, senza però rinunciare ai suoi cavalli di battaglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it