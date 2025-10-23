Fuori dal Coro inviato aggredito | Pezzo di m*** ti ammazzo
Capelli rasati, barbetta, tatuaggi in faccia, orecchino e giacchetto di pelle. Visto così, Alex Soldati non sembra avere esattamente il physique du role del promotore finanziario. Quando poi entra in azione, bomboletta di spray al peperoncino in mano ed eloquio piuttosto scurrile, il signore in questione lascia addirittura sconcertati. Fuori dal coro, il programma di Mario Giordano su Rete 4, vuole vederci chiaro e indagare sulle accuse di truffa che gravano sul suo conto e invia a intervistarlo Francesco Leone. Il faccia a faccia, come dire, risulta piuttosto turbolento. L’inviato di Mediaset lo tampina fin sotto casa: «Non rispondi più Alex, perché fai il consulente finanziario? Finisce così? Ci sono persone che hanno perso dei soldi, tu non sei un promotore finanziario. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
