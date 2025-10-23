Fuori anche lei dal Grande Fratello | la concorrente lascia la Casa

Giornata di colpi di scena al Grande Fratello. La produzione ha annunciato che una delle concorrenti ha dovuto lasciare la Casa nelle ultime ore, una notizia che ha sorpreso pubblico e compagni d'avventura. Questa edizione del reality, segnata da tensioni e cambi di rotta improvvisi, vede alla conduzione Simona Ventura con gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Solo pochi giorni fa, la presenza di Sonia Bruganelli aveva acceso il dibattito sui social, riportando il programma in cima ai trend. Secondo le informazioni diffuse agli addetti ai lavori, il motivo dell'uscita sarebbe legato a ragioni personali.

