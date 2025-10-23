Fumarola | Innovazione e formazione devono camminare insieme

(Adnkronos) – “Innovazione e formazione devono camminare insieme: formare i lavoratori alle nuove tecnologie, anche all’intelligenza artificiale, significa renderli protagonisti dei processi produttivi e promuovere anche la partecipazione”. Lo ha dichiarato la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, intervenendo oggi al Global Welfare Summit, in corso a Roma. “Oggi il nostro Paese non ha un . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fumarola: “Innovazione e formazione devono camminare insieme”

Argomenti simili trattati di recente

Ci siamo quasi! Dal 25 ottobre al 2 novembre torna Moacasa: la grande mostra dell’Arredo e del Design a Fiera Roma compie 50 anni! Un’edizione speciale tra novità, ispirazioni, artigianato e innovazione. E se non hai ancora il tuo biglietto… questo è il - facebook.com Vai su Facebook

Fumarola al governo, 'passiamo ai fatti con chi ci sta' - La via maestra è quella che porta a un contratto nazionale per lo sviluppo, la sostenibilità sociale e il lavoro che impegni esecutivo ... Si legge su ansa.it

Intervista. Fumarola: «Passare ai fatti. Meloni ci convochi per una manovra espansiva» - Segretaria Daniela Fumarola, in questo mese di agosto si è parlato molto dell’aumento dei prezzi e di come tutelare i redditi dall’inflazione. Da avvenire.it

Formazione e innovazione: AmTrust Assicurazioni e Università Cattolica, siglato un accordo quadro volto a promuovere progetti congiunti - AmTrust Assicurazioni e Università Cattolica del Sacro Cuore hanno siglato un accordo quadro volto a promuovere progetti congiunti nel campo della formazione, della ricerca scientifica e ... Secondo agensir.it