Fulmini e temporali oggi è allerta meteo in Campania

Un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo per temporali è stato emanato dalla Protezione civile regionale per la giornata di oggi. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un’allerta meteo in Campania di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. L’avviso riguarda . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Fulmini e temporali, oggi è allerta meteo in Campania

