Fujifilm annuncia la nuova X-T30 III | la mirrorless ultra compatta per chi vuole scoprire la fotografia

Dday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per chi preferisce mirrorless compatte e leggere, ma pur sempre complete, Fujifilm aggiorna la serie X-T30 con una versione che mantiene inalterato design e form factor, ma offre un processore più potente, autofocus basato su Deep Learning e maggiori capacità video. 🔗 Leggi su Dday.it

fujifilm annuncia la nuova x t30 iii la mirrorless ultra compatta per chi vuole scoprire la fotografia

© Dday.it - Fujifilm annuncia la nuova X-T30 III: la mirrorless ultra compatta per chi vuole scoprire la fotografia

