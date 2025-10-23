Fuga dal sostegno il CNEL | incentivare i docenti e limitare la mobilità per garantire continuità didattica
Il CNEL ha approvato un DDL per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità, limitando il turnover degli insegnanti di sostegno. La proposta punta anche sulla formazione specializzata estesa a tutti i docenti, non solo a quelli di sostegno, rendendo l'inclusione una responsabilità condivisa. L'obiettivo è affermare che l'inclusione e la continuità non sono opzioni o concessioni, ma diritti fondamentali per costruire una scuola equa L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
