Fuga dal sostegno il CNEL | incentivare i docenti e limitare la mobilità per garantire continuità didattica

Orizzontescuola.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il CNEL ha approvato un DDL per garantire continuità didattica agli alunni con disabilità, limitando il turnover degli insegnanti di sostegno. La proposta punta anche sulla formazione specializzata estesa a tutti i docenti, non solo a quelli di sostegno, rendendo l'inclusione una responsabilità condivisa. L'obiettivo è affermare che l'inclusione e la continuità non sono opzioni o concessioni, ma diritti fondamentali per costruire una scuola equa L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Fuga Sostegno Cnel Incentivare