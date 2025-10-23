Fuga dal Louvre | il video dei ladri sul montacarichi Scappano scappano
Parigi, 23 ottobre 2025 – Come sono saliti, così riscendono. Con grande nonchalance. I ladri del Louvre, passati alla storia come professionisti dello scasso, domenica scorsa sono entrati nella galleria di Apollo rompendo la finestra. Ma come sono arrivati al primo piano del museo? È noto: si sono serviti di un montacarichi, anch’esso rubato. Una volta dentro la sala imperiale, hanno aperto le teche con un seghetto, portando via il tesoro di Napoleone. Il resto ormai è storia. Quello che finora era solo un racconto, adesso però è supportato dalle immagini. Sui media francesi infatti è rimbalzato nelle ultime ore un video, girato presumibilmente dalle finestre del museo, che immortala i due Lupin scendere con il montacarichi sul Quai François Mitterrand, la via che costeggia la Senna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
