Frutta e verdura prezzi alle stelle | 4 famiglie su 10 costrette a tagliare e la salute è a rischio

Leggo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piatti sempre più poveri: dalla tavola di 4 famiglie su 10 adesso stanno sparendo anche frutta e verdura. A lanciare l?allarme è il Censis con i dati del Rapporto. 🔗 Leggi su Leggo.it

