Frutta e verdura prezzi alle stelle | 4 famiglie su 10 costrette a tagliare e la salute è a rischio

Piatti sempre più poveri: dalla tavola di 4 famiglie su 10 adesso stanno sparendo anche frutta e verdura. A lanciare l?allarme è il Censis con i dati del Rapporto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Frutta e verdura, prezzi alle stelle: 4 famiglie su 10 costrette a tagliare e la salute è a rischio

Frutta e verdura, prezzi alle stelle per il clima tropicale: dal miele alle ciliegie, produzione in crisi ma decollano i campi di mango e papaya - Aumento delle temperature, brusche escursioni termiche e ondate di maltempo pronte a distruggere i raccolti. msn.com scrive

Si attenua il ritmo di crescita delle quotazioni sia per frutta sia per verdura - Nel mese di settembre 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, evidenzia una variazione del - Scrive freshplaza.it

Meno frutta e verdura per il 40% degli italiani, colpa dei prezzi e della mancanza di tempo - Il 40% delle famiglie ha ridotto gli acquisti di frutta e verdura nell’ultimo anno per l’aumento dei prezzi e la mancanza di tempo e quasi una su tre ... Lo riporta msn.com