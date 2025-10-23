Frosinone Piano Solo festival concerto di Antonino Caracò
Ultimo appuntamento della stagione per PIANO SOLO FESTIVAL che conclude questa seconda edizione con un affascinante viaggio nel Novecento, ancora una volta presso La Saletta Centro delle Arti, un polo di musica e cultura nella parte alta della città di Frosinone.Antonio Caracò sarà il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
