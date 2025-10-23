Frontale tra un' auto e un pick-up | paura per una ragazza incinta all' ottavo mese

Erano da poco passate le otto di questa mattina, giovedì 23 ottobre, quando in via Primo Maggio a Rovato si è verificato un violento scontro frontale tra due veicoli: una Mitsubishi bianca e un Ford Ranger. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, tra cui una giovane di 22 anni incinta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

