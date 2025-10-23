Frangiflutti ripartiti i lavori sul molo di Levante
Al porto di Cesenatico sono ripresi i lavori per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri del molo di Levante, ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Dopo la pausa per la stagione estiva e le mareggiate accadute tra fine estate ed inizio autunno, le maestranze sono tornate ad aprire il cantiere. Per completare la sostituzione delle celle, non potendo utilizzare il pontone, verrà creata una vera e propria ’pista’ per il passaggio dei mezzi pesanti e sarà realizzata con massi aggiuntivi e altro materiale di riempimento. Ricordiamo che i lavori sono eseguiti dalla ditta Pasqual Zemiro di Malcontenta di Mira in provincia di Venezia e l’investimento previsto è di un milione e mezzo di euro, coperti per il 98 per cento da un finanziamento della regione Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
