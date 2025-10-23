Francis Ford Coppola sul lastrico dopo le spese faraoniche per l’ultimo film | Venderò i miei orologi di lusso
Francis Ford Coppola, il leggendario regista della trilogia Il Padrino, è al verde. E non è la prima volta che accade. Quello del portafoglio leggero, o peggio della bancarotta, è il prezzo da pagare per chi è davvero un self made man all’americana: uno che si fa con le sue mani e che i progetti se li finanzia da solo, assumendosi tutti i rischi. È così che dopo il flop al botteghino dell’ultimo film, Megalopolis, anche un mostro sacro della cinepresa come Coppola è costretto a vendere una parte dei suoi beni. Nel suo caso, i preziosissimi orologi. La vendita delle sue cantine e l’investimento su “Megalopolis”. 🔗 Leggi su Open.online
