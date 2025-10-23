Francia l’azienda petrolifera TotalEnergies condannata per greenwashing

Internazionale.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 ottobre un tribunale di Parigi ha condannato la compagnia petrolifera francese TotalEnergies per pratiche commerciali ingannevoli riguardo all’impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

francia l8217azienda petrolifera totalenergies condannata per greenwashing

© Internazionale.it - Francia, l’azienda petrolifera TotalEnergies condannata per “greenwashing”

Altre letture consigliate

francia l8217azienda petrolifera totalenergiesFrancia, l’azienda petrolifera TotalEnergies condannata per “greenwashing” - Il 23 ottobre un tribunale di Parigi ha condannato la compagnia petrolifera francese TotalEnergies per pratiche commerciali ingannevoli riguardo all’impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro ... Secondo internazionale.it

TotalEnergies, Siemens e altri colossi contro la legge Ue sul clima: cosa rivela la loro lettera a Bruxelles - Due giganti europei chiedono di abolire la legge UE sulla sostenibilità aziendale per rilanciare la competitività ... Segnala greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Francia L8217azienda Petrolifera Totalenergies