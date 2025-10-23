Francia l’azienda petrolifera TotalEnergies condannata per greenwashing
Il 23 ottobre un tribunale di Parigi ha condannato la compagnia petrolifera francese TotalEnergies per pratiche commerciali ingannevoli riguardo all’impegno a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
