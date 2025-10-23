Francia insulti e urla contro Sarkozy nella sua prima notte in carcere

Urla, insulti, minacce. Così Nicolas Sarkozy ha trascorso le sue prime ore nel carcere parigino De La Santè. L’ex presidente francese, condannato a cinque anni per associazione a delinquere nel caso dei presunti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale, è stato accolto da una notte di ingiurie e dirette social al grido di "vendicheremo gheddafi". Le immagini, riprese illegalmente con un telefono cellulare, sono finite sui social. Il video è stato girato da una cella vicina a quella di Sarkozy, di appena 11 metri quadrati. Nel filmato si sentono chiaramente minacce e offese personali. Lo stesso trattamento gli era stato riservato al momento dell'ingresso nel penitenziario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francia, insulti e urla contro Sarkozy nella sua prima notte in carcere

