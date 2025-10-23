Francia insulti e urla contro Sarkozy nella sua prima notte in carcere I video dei detenuti finiscono in diretta sui social

Insulti, minacce e urla di vari detenuti contro l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy durante la sua prima notte di carcere a Parigi. Diversi media d’Oltralpe, tra cui Bfmtv e radio Europe 1, riferiscono che alcuni carcerati hanno condiviso in diretta sui social gli schiamazzi fatti nel penitenziario della Santé per impedire a Sarkozy di dormire. I fatti sono stati denunciati in un messaggio pubblicato su X da Marine Le Pen. “Non ho il minimo dubbio che alcuni debbano compiacersi di questa situazione. Ma voglio credere che milioni di francesi provino come me, disgusto. Non dispiaccia all’estrema sinistra no, Nicolas Sarkozy, rinchiuso in carcere preventivo non è un detenuto come gli altri, ed eccone la prova”, scrive la leader del Rassemblement National, allegando al suo messaggio un video di Alertesinfos. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, insulti e urla contro Sarkozy nella sua prima notte in carcere. I video dei detenuti finiscono in diretta sui social

