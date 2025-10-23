Francia Generatori elettrici a società israeliana Elbit Systems per droni Hermes | Parigi e l' export di armi a Tel Aviv dopo l' accordo di pace

Secondo un'inchiesta pubblicata da Disclose, il 20 ottobre un lotto di componenti elettromeccanici prodotti dall'azienda francese Sermat sarebbe stato inviato al colosso israeliano Elbit Systems per "equipaggiare droni Hermes 900" La Francia non ha smesso di armare Israele. Neppure ora che i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francia, "Generatori elettrici a società israeliana Elbit Systems per droni Hermes": Parigi e l'export di armi a Tel Aviv dopo l'accordo "di pace"

