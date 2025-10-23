Francesco Totti l'audio sui rigori era suo | L'avevo mandato a un amico Poi l'ho insultato

Francesco Totti aveva detto che quella voce non era sua, ma "fatta con l'intelligenza artificiale", e invece l'audio trapelato sui tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille in Europa League era effettivamente suo: "L'ho mandato a un amico, lui l'ha girato in una chat con 7-8 persone e da lì è partito tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

