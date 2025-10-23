Francesco Maria Mancarella quando il pianoforte diventa voce e colore dell’anima

“ What I felt” è quello che sento o meglio, quello che ho sentito al momento della composizione, quando, come diceva Rick Rubin: “ mi trovo in quello stato di estasi che mi fa comprendere che è giunto il momento di registrare ”. Così, Francesco Maria Mancarella, pianista,compositore e direttore d’orchestra dallo spessore internazionale, presenta il suo quinto disco. La citazione di Rick Rubin, uno dei piùimportanti produttori di questo secolo, capace di cimentarsi in stili musicali diversi, dai Run DMC a Johnny Cash, dai Metallica a Shakira, evidenzia la naturale predisposizione di Francesco Maria alla contaminazione musicale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Francesco Maria Mancarella, quando il pianoforte diventa voce (e colore) dell’anima

