Francesca uccisa con un colpo di fucile dubbi sull' attendibilità della perizia della difesa

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dubbi sugli accaertamenti eseguiti dal perito di parte nominato dai difensori di Vicol Ciprian nel processo che lo vede imputato per l’omicidio di Francesca Compagnone 28enne di Teano, avvenuto il 26 ottobre 2022 nella villetta a Riardo di proprietà della ragazza dove la giovane venne ferita. 🔗 Leggi su Casertanews.it

