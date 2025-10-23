Francesca uccisa con un colpo di fucile dubbi sull' attendibilità della perizia della difesa
Dubbi sugli accaertamenti eseguiti dal perito di parte nominato dai difensori di Vicol Ciprian nel processo che lo vede imputato per l’omicidio di Francesca Compagnone 28enne di Teano, avvenuto il 26 ottobre 2022 nella villetta a Riardo di proprietà della ragazza dove la giovane venne ferita. 🔗 Leggi su Casertanews.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Giornale. . Quindi, oggi…: la consigliera di Avs, Francesca Ghio, ci tiene a precisare che Norma Cossetto (stuprata, seviziata e uccisa dai partigiani slavi) era “fascista”. E quindi? Vale forse meno, se la donna stuprata era “fascista”? L’affermazione è orribile, - facebook.com Vai su Facebook
Francesca uccisa con un colpo di fucile, dubbi sull'attendibilità della perizia della difesa - I pm mettono in discussione gli accertamenti effettuati dal consulente di parte nella ricostruzione della dinamica omicidiaria ... Lo riporta casertanews.it