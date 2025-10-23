La storia di Francesca Rizzo è anche la storia della sua famiglia, perché è con il marito Michele e la figlia Viola che ha deciso di mettersi in gioco, trasferendosi dall’altra parte del mondo, lasciando tutto per modificare la propria vita, per rincorrere quei sogni di cui è bello invaghirsi, ma altrettanto faticoso realizzare. E quel tutto era fatto di amicizie, di famiglia d’origine, di certezze economiche, come un lavoro d’oro in Publitalia che durava da quindici anni, e da cui Francesca ha ottenuto stimoli e risultati. Nel 2016 lascia Publitalia, e insieme al marito inizia a lavorare nell’ambito degli investimenti immobiliari, mettendo proprietà su Airbnb. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Francesca Rizzo, il podcast che racconta un pezzo d’Italia nel cuore di Bali