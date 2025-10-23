Francesca Olia è Barbara Locci ne Il Mostro su Netflix chi è l'attrice che interpreta la moglie di Stefano Mele

Francesca Olia interpreta Barbara Locci nella serie Netflix Il Mostro di Stefano Sollima. Dall'Accademia di Teatro di Roma al ruolo che racconta una delle figure chiave del caso del Mostro di Firenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

francesca olia 232 barbaraFrancesca Olia &#232; Barbara Locci ne Il Mostro su Netflix, chi è l’attrice che interpreta la moglie di Stefano Mele - Francesca Olia porta in scena una Barbara Locci che non è né vittima angelicata né mostro di disinvoltura. Scrive fanpage.it

