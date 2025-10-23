Francesca Fagnani prepara una stagione esplosiva | a Belve una star internazionale
News tv. – Qualcuno aveva storto il naso per gli ospiti “troppo soft” dell’ultima stagione di Belve. Ma stavolta, Francesca Fagnani ha deciso di rispondere con i fatti. Dal 28 ottobre in prima serata su Rai 2 torna il programma più temuto (e amato) della tv italiana, e il nuovo parterre promette scintille. Dimenticate i toni pacati: la nuova stagione sarà una miscela di ironia, provocazione e veri colpi di teatro, con nomi incredibili. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
Argomenti simili trattati di recente
“Mi tremano le gambe”. Rita De Crescenzo arriva a Belve. La tiktoker napoletana è ospite della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani su Rai2. - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Fagnani e la (falsa) lite con la vigilessa: la verità dietro alla foto scattata Roma https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/francesca_fagnani_foto_lite_vigili_roma_ztl-424912843/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Francesca Fagnani sorprende: a Belve arriva una star mondiale - Il colpaccio di Francesca Fagnani a Belve: tra gli ospiti della prossima stagione anche la star Rupert Everett. Lo riporta donnaglamour.it
Belve nuova stagione 2025, gli ospiti. Ecco chi sono - Le anticipazioni sugli ospiti della nuova stagione di Belve, tra volti iconici e rivelazioni su Maria De Filippi. Come scrive napolike.it
‘Belve’ torna su Rai 2: con Francesca Fagnani una nuova stagione da non perdere - Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il talk cult di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. dire.it scrive