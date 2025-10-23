Francesca Fagnani adesso esagera a Belve arriva un attore internazionale | che bomba il cast di quest’anno!
Francesca Fagnani è pronta a superare se stessa. Dopo le voci di un’edizione meno pungente, la conduttrice di Belve ha deciso di mettere a tacere ogni dubbio, preparando un ritorno in grande stile. Il suo talk più temuto e amato della Rai tornerà in onda da martedì 28 ottobre in prima serata su Rai 2, e a giudicare dai nomi già trapelati, lo show promette scintille. Tra tiktoker sopra le righe, dive del cinema, showgirl in cerca di riscatto e ex politici sotto processo, il nuovo cast sembra un mix esplosivo. Ma il vero colpo di scena è l’arrivo di un ospite internazionale, una star di Hollywood che pochi si sarebbero aspettati di vedere sullo “sgabello scomodo”. 🔗 Leggi su Donnapop.it
