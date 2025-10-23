Francesca Fagnani adesso esagera a Belve arriva un attore internazionale | che bomba il cast di quest’anno!

Donnapop.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fagnani è pronta a superare se stessa. Dopo le voci di un’edizione meno pungente, la conduttrice di Belve ha deciso di mettere a tacere ogni dubbio, preparando un ritorno in grande stile. Il suo talk più temuto e amato della Rai tornerà in onda da martedì 28 ottobre in prima serata su Rai 2, e a giudicare dai nomi già trapelati, lo show promette scintille. Tra tiktoker sopra le righe, dive del cinema, showgirl in cerca di riscatto e ex politici sotto processo, il nuovo cast sembra un mix esplosivo. Ma il vero colpo di scena è l’arrivo di un ospite internazionale, una star di Hollywood che pochi si sarebbero aspettati di vedere sullo “sgabello scomodo”. 🔗 Leggi su Donnapop.it

francesca fagnani adesso esagera a belve arriva un attore internazionale che bomba il cast di quest8217anno

© Donnapop.it - Francesca Fagnani adesso esagera, a Belve arriva un attore internazionale: che bomba il cast di quest’anno!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Belve 2025: svelata la prima ospite di Francesca Fagnani, che non sarà Barbara D'Urso - Il programma di Francesca Fagnani è pronto a tornare su Rai 2 con una prima puntata che promette scintille. Come scrive movieplayer.it

Francesca Fagnani, furiosa lite in strada con la vigilessa: cosa è successo - La conduttrice è stata paparazzata mentre litigava in centro a Roma con la polizia municipale. Scrive corrieredellosport.it

Belve: la prima ospite di Francesca Fagnani sarà Belen Rodriguez - Il programma che andrà in onda su Rai 2 a fine ottobre, sta già facendo discutere. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Francesca Fagnani Adesso Esagera