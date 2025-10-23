Francesca Barra e il furto subito in treno | in cinque minuti hanno portato via il suo bracciale
Terribile disavventura in treno per la giornalista Francesca Barra, la donna è stata infatti derubata mentre si trovava in viaggi. Qualcuno è riuscito a portarle via un bracciale in oro a cui era molto affezionata, e tutto è accaduto in pochissimo tempo. La scrittrice e conduttrice italiana ha deciso di condividere la sua brutta esperienza con i suoi follower, raccontando l'episodio sui social. In una serie di storie pubblicate su Instagram, Barra ha riportato l'intero accaduto. A quanto pare la giornalista si trovava in viaggio in treno, ed era in compagnia della figlia di tre anni, quando si è improvvisamente accorta di non avere più il bracciale al polso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Francesca Barra derubata in treno: «Il mio bracciale sparito in cinque minuti, addio umanità» - X Vai su X
Si moltiplicano in queste ore le prese di posizione a sostegno della giornalista lucana Francesca Barra, bersaglio sui social di gravi minacce e insulti, anche a sfondo personale e familiare. Le intimidazioni, che includono messaggi offensivi rivolti alle figlie e n - facebook.com Vai su Facebook
Francesca Barra e il furto subito in treno: in cinque minuti hanno portato via il suo bracciale - La giornalista e scrittrice italiana ha condiviso sui social la sua disavventura: quel bracciale aveva per lei un importante valore affettivo ... Segnala ilgiornale.it
"Sparito tutto in cinque minuti". Francesca Barra racconta la disavventura del furto in treno - La giornalista e conduttrice racconta il furto di un bracciale a cui era legata, avvenuto durante un viaggio in treno con la figlia. huffingtonpost.it scrive