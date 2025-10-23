Francesca Barra e il furto subito in treno | in cinque minuti hanno portato via il suo bracciale

Terribile disavventura in treno per la giornalista Francesca Barra, la donna è stata infatti derubata mentre si trovava in viaggi. Qualcuno è riuscito a portarle via un bracciale in oro a cui era molto affezionata, e tutto è accaduto in pochissimo tempo. La scrittrice e conduttrice italiana ha deciso di condividere la sua brutta esperienza con i suoi follower, raccontando l'episodio sui social. In una serie di storie pubblicate su Instagram, Barra ha riportato l'intero accaduto. A quanto pare la giornalista si trovava in viaggio in treno, ed era in compagnia della figlia di tre anni, quando si è improvvisamente accorta di non avere più il bracciale al polso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

