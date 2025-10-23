Francesca Barra derubata in treno | Turbata dalla disumanità

(Adnkronos) – Francesca Barra è stata derubata in treno. La giornalista ha raccontato la disavventura con una serie di storie Instagram documentando l’accaduto con delle immagini e delle riflessioni: “Turbata dalla disumanità”, scrive la moglie di Claudio Santamaria condividendo la storia del bracciale rubato, a cui teneva moltissimo. "Ero con la mia bambina e il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Si moltiplicano in queste ore le prese di posizione a sostegno della giornalista lucana Francesca Barra, bersaglio sui social di gravi minacce e insulti, anche a sfondo personale e familiare. Le intimidazioni, che includono messaggi offensivi rivolti alle figlie e n - facebook.com Vai su Facebook

