Francavilla al Mare sabato l’assemblea del Partito Democratico per costruire il futuro della città
Il Partito Democratico di Francavilla al Mare terrà sabato 25 ottobre, dalle 10 alle 12.30, l’assemblea degli iscritti nel foyer del Palazzo Sirena.Un momento di confronto aperto anche ai simpatizzanti, per raccogliere idee sul futuro della città e proseguire il percorso amministrativo dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Ritorna l’Università della Libera Età di Francavilla al Mare! Mercoledì 22 ottobre alle 17:00, nella suggestiva Sala delle Tele del Museo Michetti, si inaugura la XXXI edizione dell’ULE – Università della Libera Età, con la presentazione del nuovo anno acc - facebook.com Vai su Facebook
Francavilla al Mare, batterio sospetto nell’acqua: mezza città a secco. Scatta l’emergenza - Non bastava la grande sete dell’estate scorsa, con una coda che disagi che continua a proiettarsi anche sull’autunno. Come scrive ilmessaggero.it
Domenica parte il Challenger di tennis di Francavilla al Mare - Torna il grande tennis in Abruzzo: domani si alzerà il sipario della 6/a edizione del Challenger di tennis di Francavilla al Mare, torneo internazionale da 75mila euro di montepremi, che si giocherà, ... Da ansa.it
Incendio in azienda a Francavilla al Mare, sindaco chiude scuola - Un incendio è divampato nell'area della ditta di materiale edile Patricelli a Francavilla al Mare (Chieti). Secondo ansa.it