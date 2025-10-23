Francavilla al Mare sabato l’assemblea del Partito Democratico per costruire il futuro della città

Chietitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Francavilla al Mare terrà sabato 25 ottobre, dalle 10 alle 12.30, l’assemblea degli iscritti nel foyer del Palazzo Sirena.Un momento di confronto aperto anche ai simpatizzanti, per raccogliere idee sul futuro della città e proseguire il percorso amministrativo dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it



