Che sia poco elegante, l’autocelebrazione, lo sappiamo. D’altronde, da anni mettiamo insieme alto e basso, eleganza e chiasso, senza fare un plissé. Sicché, parlare di un neo giornalista che ha fatto uno stage a FqMagazine e che proprio a FqMagazine ha dedicato la tesi con cui si è laureato in Cattolica, ci sembra nel nostro stile. Intanto, perché è bella questa storia di come, partendo da uno stage come ha fatto Andrea Bressan nel 2023, si può diventare collaboratori assidui del sito, quando si è bravi (ed è una cosa che qui accade spesso). Le possibilità. Bressan scrive principalmente di musica e ha deciso di analizzare FqMagazine per portarlo come caso studio per la sua tesi di laurea in Linguaggi dei Media all’Università Cattolica di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"FqMagazine è riuscito nell'impresa di rendere popolare la cultura e culturale la popolarità": ci hanno dedicato una tesi in Cattolica (e ce ne vantiamo)