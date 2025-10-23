Fotografia di moda Helmut Newton e Ferdinando Scianna in mostra a Cuneo

Cuneo torna protagonista della grande fotografia d’autore. Dopo il successo dell’edizione 2024 con le monografiche dedicate a Robert Doisneau ed Elliott Erwitt, quest’anno il Filatoio di Caraglio e la Castiglia di Saluzzo ospitano i lavori di altri due big dell’immagine contemporanea: Helmut Newton con la mostra Intrecci e Ferdinando Scianna con La moda, la vita. In cartellone fino al prossimo primo marzo 2026, i due progetti sono realizzati grazie a Fondazione Artea e ripercorrono in modo originale la vita e il lavoro dei grandi maestri dell’obiettivo, in un dialogo condiviso sulla moda HELMUT NEWTON- INTRECCI Ad inaugurare la stagione è il fotografo tedesco-australiano Helmut Newton. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Fotografia di moda, Helmut Newton e Ferdinando Scianna in mostra a Cuneo

Leggi anche questi approfondimenti

CERCHIAMO 10 FOTOGRAFI amanti del viaggio e della fotografia di moda e ritratto che vogliano partire con @giuliacampitelliph dal 23 Gennaio al 31 Gennaio 2026!! SI PARTE PER ZANZIBAR!! COSA FAREMO? Vivrete una settimana incredibile partecipa - facebook.com Vai su Facebook

Fotografia di moda, Helmut Newton e Ferdinando Scianna in mostra a Cuneo - Grazie a Fondazione Artea, fino a marzo il Filatoio di Caraglio e la Castiglia di Saluzzo ospitano due progetti monografici con circa duecento scatti ... Da panorama.it

La moda tra provocazione e racconto: Newton e Scianna in mostra tra Caraglio e Saluzzo - Il Filatoio di Caraglio e la Castiglia di Saluzzo, gioielli del patrimonio architettonico piemontese, ospitano le monografiche di due protagonisti assoluti della fotografia del Novecen ... Lo riporta cuneocronaca.it

Helmut Newton. Intrecci - Al Filatoio di Caraglio (CN) un'esposizione riunisce oltre 100 fotografie di Helmut Newton, tra cui diversi scatti inediti, frutto delle prestigiose collaborazioni con brand di fama internazionale. Come scrive itinerarinellarte.it