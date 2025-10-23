Fotografia di moda Helmut Newton e Ferdinando Scianna in mostra a Cuneo

Cuneo torna protagonista della grande fotografia d’autore. Dopo il successo dell’edizione 2024 con le monografiche dedicate a Robert Doisneau ed Elliott Erwitt, quest’anno il Filatoio di Caraglio e la Castiglia di Saluzzo ospitano i lavori di altri due big dell’immagine contemporanea: Helmut Newton con la mostra Intrecci e Ferdinando Scianna con La moda, la vita. In cartellone fino al prossimo primo marzo 2026, i due progetti sono realizzati grazie a Fondazione Artea e ripercorrono in modo originale la vita e il lavoro dei grandi maestri dell’obiettivo, in un dialogo condiviso sulla moda HELMUT NEWTON- INTRECCI Ad inaugurare la stagione è il fotografo tedesco-australiano Helmut Newton. 🔗 Leggi su Panorama.it

