Forza Italia e UGL a Qualiano | confronto sul trasporto pubblico dell’Area Nord di Napoli

Incontro a Qualiano per affrontare le criticità del trasporto pubblico nell’Area Nord di Napoli e proporre soluzioni concrete per famiglie e studenti. Lunedì 27 ottobre Forza Italia e UGL, saranno presenti presso la Sala Consiliare del Comune di Qualiano per confrontarsi sulle tematiche del trasporto pubblico locale dell’Area Nord di Napoli e proporre soluzione atte a risolvere le inefficienze connesse alla mobilità del territorio. L’evento è stato organizzato in merito alla problematica trasporto pubblico – è quanto dichiara Salvatore Apostoli, Consigliere Comunale F.I. – Oramai è sotto gli occhi di tutti, siamo il fanalino di coda dell’area nord di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it