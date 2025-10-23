Forza Italia Como lancia le giornate del tesseramento 2025

Quicomo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la stagione dei congressi cittadini che ha chiamato al voto gli iscritti, Forza Italia Como riparte con un’iniziativa dedicata alle adesioni: le Giornate del Tesseramento 2025. “Un elemento essenziale della vita del nostro Movimento Politico, che conferma sempre più il ruolo centrale, di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

forza italia como lanciaForza Italia Como lancia le giornate del tesseramento 2025 - Gaddi: "Siamo la casa dei moderati, forza responsabile e aperta all’ascolto" ... Secondo quicomo.it

forza italia como lancia“Pronti a tornare al governo di Como” Il centrodestra lancia la sfida a Rapinese. Alcuni nomi (per ora deboli) - Non potrebbe essere più esplicito, infatti, il ‘grido di battaglia’ che viene dalla presentazione di Com ... Da comozero.it

forza italia como lanciaForza Italia, scontro sui congressi regionali: Tajani blinda i coordinatori uscenti, lite nel partito - Ministri e parlamentari FI protestano: "Isolate le minoranze" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Forza Italia Como Lancia