Forte vento a Roma | chiusi i cimiteri Divieto di accesso a parchi e giardini

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerte codice arancione per forte vento a Roma e nel Lazio. Per tale motivo il sindaco di Roma ha firmato una ordinanza nella quale si limita a partire dal pomeriggio l'accesso a giardini, ville storiche e cimiteri, con limitazioni estese anche su alcune strade cittadine.Forte vento a RomaA. 🔗 Leggi su Romatoday.it

