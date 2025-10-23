Forte vento a Roma | chiusi i cimiteri Divieto di accesso a parchi e giardini
Allerte codice arancione per forte vento a Roma e nel Lazio. Per tale motivo il sindaco di Roma ha firmato una ordinanza nella quale si limita a partire dal pomeriggio l'accesso a giardini, ville storiche e cimiteri, con limitazioni estese anche su alcune strade cittadine.Forte vento a RomaA. 🔗 Leggi su Romatoday.it
#Terni, #allerta per il #forte #vento: giovedì #parchi chiusi. Coc attivato - X Vai su X
Tg2. . Ondata di #maltempo sull'#Italia previste #piogge intense e forte vento. Allerta arancione in #Toscana, gialla in altre 4 regioni. Scuole chiuse nel pisano e nel livornese. Al #Tg2Rai ore 13,00 #22ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Allerta vento su Roma. «Chiusi parchi, cimiteri e strade a rischio». Ecco l'ordinanza del sindaco - Cimiteri, aree verdi e strade a rischio chiuse a Roma per l'allerta arancione, dovuta al forte vento in arrivo nella Capitale. Come scrive msn.com
Forte vento a Roma: limitati gli accessi a parchi e giardini. Chiusi i cimiteri - Per tale motivo il sindaco di Roma ha firmato una ordinanza nella quale si limita a partire dal pomeriggio l'accesso a giardini, ville ... Scrive romatoday.it
Perugia, per il forte vento chiusi parchi, aree verdi e cimiteri. Stop anche ai Baracconi - Dopo Terni, anche Perugia chiude parchi, aree verdi e cimiteri a causa del forte vento previsto nelle prossime ore. Si legge su umbria24.it