Forte perturbazione a Bologna | vigili del fuoco in azione

Forte ondata di maltempo nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, a Bologna e nel resto della Regione Emilia-Romagna. Come riporta il sito specializzato 3bmeteo.com, la pioggia, il vento e i fulmini si sono spostati dalle regioni tirreniche verso il nordest, interessando soprattutto Toscana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it