Forte dei Marmi a scuola si imparano i sentimenti | progetto di educazione all’affettività

Forte dei Marmi, 23 ottobre 2025 – Ascoltare le proprie emozioni e comprendere quelle degli altri. Un esercizio interiore che entra sui banchi di scuola. Il Comune ha deciso di sostenere il progetto presentato dall’ Associazione Fortemente Noi ed elaborato dalla psicologa e psicoterapeuta Valentina Groppi professionista dello Sportello d’Ascolto “ Donne per le Donne ” della Croce Verde. “Educare all’affettività: a scuola di emozioni stati d’animo e sentimenti” sarà l’esperienza rivolta agli studenti delle classi terze della scuola media Ugo Guidi per affiancare i bambini in un percorso volto a potenziare le competenze emotive, comunicative e relazionali, a promuovere l’empatia tra gli alunni e ad accrescere l’autostima dei partecipanti valorizzando le individualità e sviluppando la capacità di risolvere un conflitto in modo consapevole e costruttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

