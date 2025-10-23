Formigine si cerca la nuova sede per la Stazione Carabinieri

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Prefettura di Modena ha avviato la ricerca di un immobile da prendere in locazione per destinarlo a nuova sede della Stazione dei Carabinieri di Formigine. A tal fine, è stato pubblicato un avviso esplorativo per manifestazioni di interesse.L'iniziativa mira a individuare una struttura idonea. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

