Formazioni Ufficiali FCSB Bologna: ecco gli schieramenti attuali dei rossoblu È tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di Europa League tra FCSB e Bologna. Dopo la convincente vittoria in campionato contro il Cagliari, la squadra rossoblù è pronta a tuffarsi nuovamente nell’avventura europea con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti nel girone. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni Ufficiali FCSB Bologna: le scelte per la sfida europea di Europa League