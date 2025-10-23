Formare nei Paesi d’origine | la scommessa del Piano Mattei

In una Roma densa di voci e aspettative, l’idea di Guido Lazzarelli prende forma in modo nitido: costruire le competenze direttamente nei Paesi d’origine. Dal Global Welfare Summit, la proposta aggancia realtà e bisogno, indicando una strada concreta per ridurre il divario che pesa su ristorazione e accoglienza, dove la ricerca di personale resta il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

