Formaggio a latte crudo ritirato per listeria richiamati due lotti di Formaggella dai supermercati

Formaggio ritirato dai supermercati per presenza di Listeria: quali sono i lotti, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto o consumo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Formaggio a latte crudo ritirato per listeria, richiamati due lotti di Formaggella dai supermercati

Argomenti simili trattati di recente

DEDICATO — un formaggio che parla al cuore A latte crudo, filtrato con rum e arancia, poi avvolto in un abbraccio di cioccolato fondente al 70% e granella di pistacchio. Un incontro tra dolce, aromatico e intenso… un’esperienza sensoriale che sorprende ad - facebook.com Vai su Facebook

In Trentino un altro bambino intossicato dal formaggio con latte crudo: lotto ritirato dal commercio - Un bambino di 9 anni è rimasto intossicato dopo aver mangiato un pezzo di un formaggio tipico del Trentino, il cosiddetto Puzzone di Moena. fanpage.it scrive

Mangia formaggio a latte crudo, bambina di un anno ricoverata: lotto ritirato in tutta Italia - Una bambina di un anno è rimasta intossicata – con ogni probabilità – per colpa di un pezzo del formaggio Saporito della Val di Fassa, prodotto dal caseificio sociale di Predazzo e Moena in Trentino. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Bimba di un anno mangia formaggio al latte crudo e finisce in ospedale: prodotto ritirato - Una bambina dell’età di un anno e residente a Cortina d'Ampezzo (Belluno) è stata ricoverata la scorsa settimana in ospedale, prima a San Candido, poi a Brunico, poi ancora a Bolzano e infine a Padova ... Secondo tg24.sky.it